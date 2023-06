DJ Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Mai auf 6,3 Prozent

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Mai deutlich gesunken, was vor allem an rückläufigen Benzinpreisen und dem Start des 49-Euro-Tickets lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 6,3 (Vormonat: 7,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 31 Mai.

Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI um 0,2 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Die jährliche Inflationsrate betrug 6,1 (Vormonat: 7,2) Prozent. Die Zahlen entsprachen der ersten Veröffentlichung und den Prognosen von Volkswirten.

"Die Inflationsrate hat sich damit weiter abgeschwächt, bleibt jedoch trotzdem auf einem hohen Niveau", sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. "Deutlich geringer fiel im Mai der Preisauftrieb bei Energie gegenüber dem Vorjahresmonat aus. Die Nahrungsmittel bleiben auch in diesem Monat der stärkste Preistreiber."

Die Ursache für den seit März unterdurchschnittlichen Preisauftrieb der Energie binnen Jahresfrist ist insbesondere ein Basiseffekt aufgrund der starken Preisanstiege im Vorjahr infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. So sorgte auch im Mai die Entwicklung der Energiepreise für Entspannung: Die Energiepreise stiegen im Jahresvergleich nur noch um durchschnittlich 2,6 (Vormonat: 6,8) Prozent. Außerdem dämpfte das zu Monatsbeginn eingeführte 49-Euro-Ticket die Inflation.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2023 02:09 ET (06:09 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.