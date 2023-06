Der DAX ist überraschend stark in die neue Woche gestartet. Vor den wichtigen Terminen in dieser Woche legte der Leitindex kräftig zu und könnte auch heute mit Gewinnen in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee sind überzeugend. Bei den Einzelwerten geht es heute um Softbank, Intel, Oracle, SAP, ...