Die Aktien von Rheinmetall befinden sich aktuell weiterhin in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend. Dabei hat sich die Erholung mit dem nachhaltigen Durchbruch über den 10er-EMA ausgedehnt. Im Fokus steht nun der 50er-EMA. Die Erholung in der Extension könnte im Bereich des 50er-EMA auslaufen, der oft als Anlaufmarke einer sich ausdehnenden Erholung gilt. In der Folge könnten die Aktien hier wieder nach unten abdrehen und Kurs auf den 10er-EMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...