US-Börsenaufsicht SEC erteilt die Zulassung nach erfolgreichem Audit.

Das Schweizer Investmenthaus Swiss Investment Solution zieht seinen Börsengang vor. "Aufgrund der außergewöhnlich hohen Investoren-Nachfrage" wird der Handelsstart nun für den 08. September datiert, teilt das Genfer Unternehmen mit. Die Platzierung der Aktien bei Investoren werde vorzeitig abgeschlossen.

Eigentlich war das Debüt für Ende des Jahres geplant. Das Angebot sei aber schon nach kurzer Zeit mehrfach überzeichnet gewesen, begründete das Unternehmen seine Entscheidung am Donnerstag. Die Anleger reagierten äußerst positiv auf diese Schritt, schließlich ist der frühere Börsengang gleichzusetzen mit einer früheren Rendite.

Unabhängige Analysten sehen die Aktie laut Bloomberg bei der Erstnotierung zwischen 16,00-19,00 Euro. Mit dem Geld aus dem Börsengang will der Asset Manager den Angaben zufolge seine weltweite Position stärken.

Die SEC, die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde der USA, hat das Filing durchgewunken. Somit steht dem Börsengang an der New Yorker Wall Street nichts mehr im Wege. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und liefern börsenreife Kennzahlen", sagte Benjamin Hain, Vorstandschef der Swiss Investment Solution, auf einer Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen am Mittwoch.

"Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir den Börsengang unverzüglich anstreben", sagt COO Raphael Wyss, COO der Swiss Investment Solution. "Die aktuellen Markteinschätzungen und das große Interesse haben uns ermutigt, jetzt diese Entscheidung zu treffen."

Die Transaktion wird von der JP Morgan Chase als Sole Lead Manager begleitet. Aus US-Finanzkreisen kam nach dieser Entscheidung die Vermutung hoch, dass man an weitaus mehr interessiert sei, als lediglich an einer Begleitung an die Börse: "JP Morgan könne durchaus bereits jetzt an einer späteren Übernahme basteln."

