DATAGROUP SE: CURRENTA erweitert IT-Outsourcing-Vertrag mit DATAGROUP



13.06.2023 / 09:16 CET/CEST







CURRENTA erweitert IT-Outsourcing-Vertrag mit DATAGROUP



Erweiterte Leistungen mit Volumen von rund 12 Mio. EUR über fünf Jahre vereinbart



Pliezhausen, 13. Juni 2023. Die CURRENTA GmbH & Co. OHG, Manager und Betreiber eines der größten Chemie-Areale Europas, setzt gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen Tectrion GmbH und Chemion Logistik GmbH umfassend auf IT-Services von DATAGROUP. So erweiterte das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen seinen bereits bestehenden IT-Outsourcing-Vertrag um ein Volumen von insgesamt 12 Mio. EUR innerhalb einer Laufzeit von fünf Jahren. DATAGROUP zeichnet nun auch verantwortlich für Data-Center-Leistungen, Datenbankbetrieb, Applikationsbetrieb, Identity und Access Management sowie Service Integration and Management. Die Services ergänzen bereits seit 2020 von DATAGROUP bezogene Leistungen im Bereich Service Desk und Fieldservice. Das Gesamtauftragsvolumen beläuft sich so auf ca. 21 Mio. EUR.

"DATAGROUP hat uns in den vergangenen Jahren bereits überzeugt mit Zuverlässigkeit sowie mit exzellenter Kompetenz und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Bei der aktuellen Ausschreibung haben die Expertinnen und Experten dann gepunktet, indem sie sich im Detail mit unseren Anforderungen beschäftigt und passgenaue Lösungen erarbeitet haben", begründet Sandra Reussner, Leiterin Demand & Service Orchestration im IT-Bereich der CURRENTA, die Entscheidung für DATAGROUP.

Geplant ist zunächst eine Transitionphase für die neu vereinbarten Services, die in mehreren Teilprojekten abläuft und 2024 abgeschlossen sein soll. Darin inbegriffen ist unter anderem eine vollstände Server-Migration vom vorherigen Dienstleister. Mit den IT-Services von DATAGROUP werden dann an den drei Standorten von CURRENTA rund 7.000 Clients betreut.



Über CURRENTA

Als Manager und Betreiber des CHEMPARK mit den Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen unterhält CURRENTA einen der größten Chemieparks Deutschlands an einem der größten Industriestandorte in Europa. CURRENTA bietet an den drei Standorten für insgesamt ca. 70 Unternehmen im CHEMPARK Dienstleistungen im chemisch-technischen Bereich an. Dazu zählen Energieversorgung, Entsorgung, Infrastruktur, Sicherheit, Analytik sowie Ausbildung. Hinzu kommen weitere Services wie Instandhaltung und Logistik der beiden Tochtergesellschaften Tectrion GmbH und Chemion Logistik GmbH. Die Currenta GmbH & Co. OHG firmiert seit 2008 als CURRENTA am Markt und beschäftigt rund 3.400 Mitarbeiter (ca. 5.400 Mitarbeiter inkl. Tochtergesellschaften), mit denen 2022 ein Umsatz von ca. 3,2 Mrd. € (3,5 Mrd. € inkl. Tochtergesellschaften) erwirtschaftet wurde. Mehr über CURRENTA: www.currenta.de



Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.





Kontakt

Jelena Hauß

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

