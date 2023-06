München (ots) -"Rote Rosen" geht in die Sendepause? Wir haben das perfekte Trostpflaster parat - der "Rote Rosen"-Podcast Sommerspecial! In sechs exklusiven Folgen spricht Kim-Sarah Brandts mit unterschiedlichen Stars der ARD Daily Novela "Rote Rosen".Jetzt wird nicht mehr hinter verschlossenen Türen geplaudert, jetzt werden Insider-Infos ausgepackt! Für die sonnigste Sommerzeit gibt es die "Roten Rosen" einfach auf die Ohren - ob im Freibad, auf der Terrasse oder im Park - zuhören geht fast überall. Ab dem 14. Juni 2023 erscheint sechs Wochen lang jeden Mittwoch eine brandneue Podcastfolge in der ARD Audiothek. Das Video zu jeder Folge gibt es einige Tage später und dann jederzeit in der ARD Mediathek zu sehen. Als Host haben wird dazu die ehemalige "Rote Rosen"-Darstellerin Kim-Sarah Brandts ans Mikrofon gebeten. In der ersten Folge plaudert sie mit Lara-Isabelle Rentinck über Mode und unsere Kollegin Sonja Fritsche aus dem Kostüm gibt preis, wer auch mal spontan die Hüllen fallen lässt. Von Jelena und Remo will Kim-Sarah wissen: Wie läuft's mit Kindern am Set und wie lässt sich die Schauspielerei mit der eigenen Familie unter einen (Sommer-)Hut bringen. Außerdem sitzt sie mit Kim Fisher und Komponist Michael Gajare am Flügel, quatscht mit Katja Frenzel und Melanie-Gitte Lansmann über die schönste Stadt an der Ilmenau und bittet die Granddame der "Rote Rosen"-Geschichte - Brigitte Antonius - darum, ihre größten Fernsehmomente mit den HörerInnen zu teilen. Emotional wird es im Talk mit Hardy Krüger. Er berichtet über seine Höhen und Tiefen - nicht nur im Showgeschäft, sondern auch im Privaten.Freut euch auf sechs Wochen mit Kim-Sarah Brandts. Endlich gibt es das zu hören, was sonst niemand sehen kann!Die Redaktion für den Podcast haben Merle Frank, Daniela Behns und Kara Braun.Audioberatung: Ulrike Toma.Realisiert wird diese Staffel von Chausseefilm und Pola Berlin."Rote Rosen" ist ein Podcast von Studio Hamburg Serienwerft und NDR, 2023.Pressekontakt:am Set: Daniela Behns dbehns@rote-rosen.tv und Merle Frank mfrank@rote-rosen.tvOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5532028