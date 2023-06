Baierbrunn (ots) -Manchmal reicht eine ambulante Therapie nicht aus, um nach einer Covid-Infektion wieder zu genesen. Doch wie findet man eine passende Klinik? In Teil 7 der achtteiligen Long-Covid-Serie zeigt das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau", alles, was Betroffene wissen müssen.Corona-Erkrankte, die auf die Intensivstation mussten, bekommen eine Rehabilitation meist als direkte Anschlussbehandlung vermittelt. Für andere ist es schwieriger: Wer nach einem milden Verlauf Long Covid hat, muss eine Reha selbst beantragen. Berufstätige wenden sich dafür an die Deutsche Rentenversicherung. Bei Krankenpflegerinnen und -pflegern, die sich im Job angesteckt haben, gilt es als Arbeitsunfall, dann ist die Deutsche Unfallversicherung die richtige Ansprechpartnerin.Bei der Klinik gilt: Je beliebter die Einrichtung, desto länger werden die Wartezeiten, ein halbes Jahr ist keine Seltenheit. "Zu erkennen, welche Klinik gut geeignet ist, ist für Laien ohnehin sehr schwer", sagt Professor Thomas Platz, der das Institut für Neurorehabilitation und Evidenzbasierung der Universität Greifswald leitet.Seit Ausbruch der Pandemie haben sich mehr und mehr Kliniken auf Long Covid eingestellt, eine Liste gibt es auf www.longcoviddeutschland.org. Unter den eigenen Einrichtungen der Deutschen Rentenversicherung Bund bieten aktuell sieben Kliniken ein spezielles Behandlungskonzept beim Long-Covid-Syndrom an.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6A/2023 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/), Twitter (https://twitter.com/AU_de) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5532019