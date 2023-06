EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Sevenum, die Niederlande, 13. Juni 2023. Im Rahmen der Umfirmierung hat die führende Online-Apotheke Europas heute ihr Ticker-Symbol von SAE zu RDC geändert. Damit, sowie mit dem heutigen Launch der neuen Corporate Website, ist das Rebranding um die neue Unternehmensmarke Redcare Pharmacy nun offiziell. Mit der heutigen Veranstaltung geht die One-Stop-Apotheke der Zukunft einen weiteren Schritt im Zeichen ihres Rebrandings und launcht damit offiziell die neue Unternehmensmarke Redcare Pharmacy. Im Rahmen einer feierlichen Opening-Bell-Zeremonie an der Frankfurter Börse wurde der Wechsel des Ticker-Symbols von SAE zu RDC vollzogen - begleitet vom Executive Managing Board, Vertreter:innen des Aufsichtsrats und weiteren Mitgliedern der Führungsebene. Redcare Pharmacy ist mehr als eine Online-Apotheke, mehr als nur ein Webshop. Die Marke steht für umfassende Betreuung, innovative Lösungen und ganzheitliche Serviceleistungen für die Gesundheit von Kund:innen, Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern. Der neue Name reflektiert sowohl den gesundheitlichen Fürsorge-Aspekt als auch die Internationalisierung der führenden Online-Apotheke Europas, die aktuell in sieben Ländern aktiv ist. Red greift die Apotheken-Farbe in den Hauptmärkten auf; Pharmacy steht für das Apotheken- Kerngeschäft. Der neue Name betrifft ausschließlich die Corporate Brand, die Namen der Webshops, der Tochterunternehmen sowie der Entities werden beibehalten. Theresa Holler, Chief Operating Officer und verantwortliche Apothekerin, kommentiert: "Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Mit der Umfirmierung zu Redcare Pharmacy N.V. unterstreichen wir unseren Fokus auf die umfassende Betreuung und Begleitung unserer Kundinnen und Kunden in allen Aspekten ihrer Gesundheit. Wir sind stolz darauf, die One-Stop-Pharmacy der Zukunft zu sein -Redcare Pharmacy kennzeichnet den Beginn einer aufregenden neuen Ära für uns." Ein weiterer Meilenstein in diesem Zusammenhang war der gleichzeitige Launch der neuen Corporate Website unter neuem Namen, neuem Design und Logo. Als Redcare Pharmacy präsentiert sich das Unternehmen mit klarem Fokus auf dem Menschen und darauf, ihn auf dem Weg zu einer besseren Gesundheit zu unterstützen und begleiten. Die neue Corporate Website ist unter www.redcare-pharmacy.com zu erreichen. Über Redcare Pharmacy Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy nahezu 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an. Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. Redcare Pharmacy N.V. (ehemals bekannt als Shop Apotheke Europe N.V.) ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Derzeit Teil des SDAX, wird das Unternehmen ab dem 19. Juni 2023 Mitglied des Auswahlindex MDAX sein.



