Freiburg/Addis Abeba (ots) -Humanitäre Situation nach Friedensschluss im Norden Äthiopiens ist weiterhin kritisch - Fünf Millionen Menschen in der Region Tigray brauchen dringend Nahrungsmittelhilfe - Caritas international setzt seine Nothilfen fort und fordert die Wiederaufnahme der Hilfen durch die Vereinten Nationen.Auch acht Monate nach dem Friedensschluss in Tigray ist die Versorgungslage der Menschen in der zwei Jahre lang umkämpften Region Äthiopiens sehr kritisch. "Nach wie vor verhungern in Tigray Menschen. Die Ende April ausgesetzte Nothilfe der Vereinigten Staaten und der Vereinten Nationen muss trotz der ungeklärten Probleme wieder aufgenommen werden", fordert Lukas Müller, Referent von Caritas international, der kürzlich in Tigray vor Ort war. "Die Hilfe darf nicht pausieren."Allein in den vergangenen drei Monaten sind 270 Menschen in den Orten Shire, Shiraro, Asgede, Endabaguna und Adi Daero aufgrund fehlender Nahrungsmittel gestorben, darunter auch Kinder. Überwiegend betroffen sind 750.000 Binnenflüchtlinge des Krieges. Insgesamt sind über 90 Prozent der Bevölkerung Tigrays auf humanitäre Hilfe angewiesen. "Die Caritas und ihre Partner helfen nach wie vor und verteilen Lebensmittel und Haushaltsgegenstände, besonders in jenen Gebieten, wo keine andere Hilfsorganisation arbeitet. Doch in Anbetracht der gewaltigen Zahl von Hilfsbedürftigen ist eine massive Hilfe von vielen Beteiligten notwendig", erläutert Lukas Müller."Schon während des Krieges wurde die die Region von Hilfslieferungen vollständig abgeriegelt mit der Folge, dass Menschen verhungert sind", sagt Lukas Müller. "Jetzt, wo die Waffen schweigen, darf das nicht wieder geschehen", so sein Appell.Die Situation verschärfend kommt hinzu, dass Menschen durch den Krieg im benachbarten Sudan zurück in den Norden Tigrays fliehen. Außer der dreiviertel Million Binnenflüchtlinge sind weitere vier Millionen Menschen in Tigray dringend auf Hilfe angewiesen. Das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, Caritas international, unterstützt die Barmherzigen Schwestern (Daughters of Charity) in der Stadt Mek'ele, die Nothilfe in Zentral-Tigray leisten. Die Mitarbeitenden versorgen Bedürftige mit Lebensmitteln, Haushaltsgegenständen und leisten psychosoziale Unterstützung für vom Krieg traumatisierte Menschen.Hinweis an die Redaktionen: Lukas Müller hat kürzlich Tigray besucht und steht für Interviews zur Verfügung.Caritas international bittet unter dem Stichwort Nothilfe in Äthiopien (https://www.caritas-international.de/spenden/online/formular?id=A0236M001&wrbtr=75&prodid=3&ec_id=2107463) um Spenden:Caritas international, FreiburgBank für Sozialwirtschaft KarlsruheIBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33KRLOnline unter: www.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Reiner Fritz(Durchwahl -510).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5532045