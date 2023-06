Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag im frühen Geschäft leicht zu. Die Vorgaben aus den USA und Japan sind positiv.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag im frühen Geschäft leicht zu. Die Vorgaben aus den USA und Japan sind positiv. Zudem sei die Stimmung auch deshalb optimistisch, weil die US-Notenbank Fed am Mittwochabend eine Zinspause verkünden dürfte. Doch dafür dürften die US-Inflationsdaten heute Nachmittag nicht negativ überraschen, heisst es weiter. Die Inflationsrate sei im Mai 2022...

Den vollständigen Artikel lesen ...