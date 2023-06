Die Finanzausgleichszahlungen für das kommende Jahr an die Kantone werden voraussichtlich um 305 Millionen Franken höher sein als im laufenden Jahr.Bern - Die Finanzausgleichszahlungen für das kommende Jahr an die Kantone werden voraussichtlich um 305 Millionen Franken höher sein als im laufenden Jahr. Die entsprechenden Berechnungen der Finanzverwaltung werden den Kantonen nun zur Stellungnahme unterbreitet. Gesamthaft betragen die Zahlungen im nächsten Jahr 5,9 Milliarden Franken, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung am Dienstag...

