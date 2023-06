PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Zentralbank greift der schwächelnden Wirtschaft unter die Arme und senkt einen ihrer Leitzinssätze. Der einwöchige Reverse-Repo-Satz wurde um 0,1 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent verringert, teilte die People's Bank of China am Dienstag in Peking mit. Der Satz ist für kurzfristige Geschäfte mit den Geldhäusern relevant, allerdings nicht so bedeutend wie der Hauptleitzins MLF. Über diesen einjährigen Zinssatz will die Notenbank am Donnerstag entscheiden.

Die Reduzierung des Repo-Satzes kommt nicht ganz überraschend, da die Zentralbank unlängst bereits die Einlagensätze der Banken reduziert hatte. Dies kann als Entlastungsmaßnahme für die Geschäftsbanken interpretiert werden. In den Monaten zuvor hatte die Zentralbank darüber hinaus die Mindestreserve gesenkt, die die Kreditinstitute bei der Notenbank vorhalten müssen. Auch dies entspricht einer geldpolitischen Lockerung.

Hintergrund der Lockerungen ist die schwächelnde chinesische Wirtschaft, die trotz Abkehr von der einst strengen Corona-Politik nicht richtig Fahrt aufnimmt. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag mit Bezug auf informierte Kreise berichtete, arbeitet die Regierung an einem umfassenden Lockerungspaket, das unter anderem den heimischen Immobilienmarkt und die private Nachfrage stützen soll. Auch Zinssenkungen würden erwogen, hieß es./bgf/jha/