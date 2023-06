DJ Astrazeneca erhält in China Zulassung für Soliris

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Astrazeneca hat in China die Zulassung für das Medikament Soliris (Eculizumab) für Erwachsene zur Behandlung der neurologischen Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis (gMG) erhalten. Dies ist nach Angaben des Pharmakonzerns die dritte Zulassung in China für die Behandlung seltener Krankheiten. Die Zulassung durch die National Medical Products Administration basiere auf den Ergebnissen einer umfassenden Phase-3-Studie. In der Studie zeigte Soliris einen klinischen Nutzen bei Erwachsenen, bei denen zuvor eine immunsuppressive Behandlung versagt hatte und die weiterhin unter erheblichen ungelösten Symptomen litten.

Myasthenia gravis führt zu einer Schädigung von Geweben und Einschränkungen bei der Reizübertragung vom Nerv auf den Muskel, die sich als Muskelschwäche manifestiert. Die häufigste Ursache sind Antikörper, die sich gegen Acetylcholinrezeptoren richten. Diese können die Reizübertragung vom Nerv auf den Muskel auf unterschiedliche Arten stören.

