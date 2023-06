Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Wochen haben die Marktteilnehmer ihre Erwartungen über noch bevorstehende Leitzinserhöhungen der EZB etwas weiter nach oben korrigiert, so die Analysten der DekaBank.Da sie aber nach wie vor von schon früh im kommenden Jahr beginnenden Senkungen ausgehen würden, habe sich dies vor allem auf die Renditen in den kürzeren Laufzeitbereichen ausgewirkt. Gleichzeitig habe sich das lange Ende als relativ widerstandsfähig erwiesen gegenüber Belastungen wie steigenden Renditen von US-Staatsanleihen, steigenden Inflationserwartungen und dem von der EZB angekündigten Ende ihrer Reinvestitionen im Rahmen des APP. Der deshalb wieder etwas stärker inverse Verlauf der Bundkurve dürfte sich nur ganz allmählich zurückbilden, denn angesichts der hartnäckig hohen Inflation würden die Analysten der DekaBank mit eher späteren und auch langsameren Leitzinssenkungen der EZB rechnen. (Ausgabe Juni 2023) (13.06.2023/alc/a/a) ...

