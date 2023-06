Linz (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der Zinsentscheidungen der US-Notenbank FED, morgen am Abend und der Europäischen Zentralbank am Donnerstagnachmittag, halten sich die Marktteilnehmer zurück, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Kennzahlen aus Amerika könnten es bis morgen noch spannend machen. Es sei nicht ganz sicher, ob morgen noch eine Zinserhöhung passiere oder doch nicht. Für die Eurozone gelte eine Anpassung nach oben um weitere 25 Basispunkte als ausgemachte Sache. Hier würden die Marktteilnehmer auf Informationen warten, wie es mit der Geldpolitik weiter gehen werde. Aktuell notiere das Währungspaar EUR/USD knapp unter 1,08. Mögliche Handelsbandbreite heute: 1,0750 bis 1,0810 (13.06.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...