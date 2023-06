Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig richtet sich das Augenmerk wohl vor allem auf die Verbraucherpreisentwicklung in den USA, so die Analysten der Helaba.Die am Vormittag anstehenden ZEW-Salden zu Konjunkturerwartungen und Lageeinschätzungen seien zwar nicht uninteressant, weil sie Hinweise auf das kommende ifo-Geschäftsklima Deutschland geben würden, die Zinserwartungen in der Eurozone würden dadurch aber wohl nicht mehr beeinflusst. Die meisten EZB-Vertreter hätten in den letzten Wochen die Einschätzung unterstützt, dass es im Juni zu einem weiteren Zinsschritt kommen sollte. Am Donnerstag dürfte es dann soweit sein und dies ist marktseitig nahezu vollständig eskomptiert. ...

