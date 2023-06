Die Sanierung der Commerzbank ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber das Finanzinstitut hat sich bereits vor mehreren Quartalen eindrucksvoll zurückgemeldet. Vorläufiger Höhepunkt war die Zahlung der ersten Dividende seit Jahren für das vergangene Geschäftsjahr. Auch einen ersten Aktienrückkauf gibt es, scheinbar peilt das Management hier aber mehr an.Die Commerzbank will offenbar bei den Ausschüttungen an Aktionäre weiter Gas geben. Mit der Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie beschloss die ...

