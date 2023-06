Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Dürr. Der Maschinenbauer macht heute mit einer Übernahme von BBS Automation Schlagzeilen. An der Börse kommt die Meldung sehr gut an, die Aktie zieht an. Für Trader bedeutet das eine spannende Chance. Thomas Bergmann mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des ...