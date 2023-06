Berlin - Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Bundestag, Jens Spahn, schlägt vor, Überstunden von Arbeitnehmern in Deutschland steuerfrei zu stellen. "Nehmen wir meinetwegen einen Wert, 40 oder 42 Stunden, also wir brauchen ja einen Richtwert, wer aber darüber hinaus Überstunden macht: steuerfrei", sagte er dem Sender ntv.



"Wir haben gerade Arbeits- und Fachkräftebedarf wie irre, bei mir daheim machen Kneipen zu, nicht weil keiner mehr kommt, sondern weil sie keine Leute finden", fügte er hinzu. Für den Höhenflug der AfD in Umfragen macht Spahn Streit innerhalb der Bundesregierung hauptverantwortlich: "Wir können die AfD nicht halbieren, wenn die Regierung sie verdoppelt." Eine Regierung müsse "schon auch Probleme lösen", so Spahn.

