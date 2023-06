DJ Lauterbach: E-Rezept kommt ab dem 1. Juli

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Verzögerungen wird das elektronische Rezept kurzfristig in Deutschland verfügbar sein. "Zum 1. Juli 2023 können Patienten das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer Versichertenkarte abrufen", kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gegenüber dem Redaktionsetzwerk Deutschland an. Bis Ende Juli sollen voraussichtlich 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein. "Wenn die Patienten ihre Versichertenkarte in den Apotheken in die Lesegeräte einstecken, liegt das E-Rezept dann bereits in der Datenbank vor", ergänzte der Politiker.

Der konkrete Starttermin für das E-Rezept befeuert die Kurse von Shop Apotheke (+3,1%) und Docmorris (+5,2%).

June 13, 2023 03:28 ET (07:28 GMT)

