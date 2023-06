DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio erneut kräftig im Plus - Softbank und Toyota fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag überwiegend Aufschläge verzeichnet. Die Börsen folgten damit den positiven Vorgaben der Wall Street. Hier war der S&P-500 auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen.

Im Fokus der Anleger stand die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Am Markt wird mehrheitlich damit gerechnet, dass die Fed eine Pause in ihrem Zinserhöhungskurs einlegen wird. Zuvor werden jedoch noch am Dienstagnachmittag (MESZ) Daten zu den US-Verbraucherpreisen für Mai veröffentlicht, die die Entscheidung der US-Notenbanker noch beeinflussen könnten. Ökonomen prognostizieren einen Rückgang der US-Teuerung.

Angeführt wurden die Aktienmärkte in der Region erneut von Tokio. Der Nikkei-Index stieg um 1,8 Prozent und setzte damit seine deutliche Aufwärtsbewegung seit vergangenem Freitag fort. Marktteilnehmer verwiesen auf die Gewinne an den US-Börsen und der Spekulation auf eine Zinserhöhungspause der Fed.

"Die Aktienmärkte steigen vorerst, da die Anleger davon ausgehen, dass sich die Inflation in den USA leicht abkühlt und die Fed die Zinsen unverändert lässt", so Chris Beauchamp, Chief Market-Analyst bei IG.

Unter den Einzelwerten legten Softbank in Tokio um 5,3 Prozent zu. Wie Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, befindet sich die britische Chip-Tochter Arm für ihren Börsengang in Gesprächen mit möglichen strategischen Investoren, darunter Intel. Zudem wurde bekannt, dass Softbank für ein KI-Projekt eine Kooperation mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI eingeht. Auch für die Aktie von Toyota ging es um 5,1 Prozent nach oben. Der Autohersteller plant 2026 die weltweite Markteinführung von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen der nächsten Generation.

PBoC senkt Reverse-Repo-Satz

Die chinesischen Börsen wurden von einer Zinssenkung der chinesischen Notenbank gestützt. In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,7 Prozent höher, auf dem chinesischen Festland legte der Schanghai-Composite nur moderat um 0,1 Prozent zu.

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren siebentägigen Reverse-Repo-Satz auf 1,9 Prozent von zuvor 2,0 Prozent gesenkt. Einige Marktteilnehmer erwarten nun, dass die chinesische Notenbank in den kommenden Tagen auch die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) und die Loan Prime Rate (LPR) senken wird. Der Gouverneur der PBoC, Yi Gang, hatte zuletzt weitere geldpolitische Lockerungen signalisiert, nachdem die jüngsten Wirtschaftsdaten gezeigt hatten, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft an Dynamik verloren hat.

Die Senkung des Reverse-Repo-Satzes deute auf den Beginn einer weiteren geldpolitischen Lockerung hin, so Goldman Sachs. Die Analysten gehen davon aus, dass die chinesische Zentralbank am 15. und 20. Juni sowohl den MLF als auch die LPR um 10 Basispunkte senken wird.

In Südkorea rückte der Kospi um 0,3 Prozent vor. Auch hier wurde auf die Vorgaben aus dem US-Handel verwiesen.

Die Börse in Sydney schloss nach einem feiertagsbedingt langen Wochenende 0,2 Prozent fester. Rio Tinto fielen um 1,5 Prozent, nachdem der Rohstoffkonzern Investitionen in Eisenbahnwaggons angekündigt hat. Domino's Pizza büßten 5,9 Prozent ein. Der Fast-Food-Franchiser hatte mitgeteilt, dass er sein verlustbringendes Geschäft in Dänemark schließen wird, um Kosten zu senken und die Rentabilität zu steigern.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.138,90 +0,2% +1,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.018,65 +1,8% +24,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.637,95 +0,3% +18,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.233,67 +0,1% +4,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.545,18 +0,7% -1,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.190,51 -0,2% -1,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.379,73 -0,5% -7,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:53 % YTD EUR/USD 1,0798 +0,4% 1,0758 1,0745 +0,9% EUR/JPY 150,62 +0,3% 150,17 149,83 +7,3% EUR/GBP 0,8594 -0,0% 0,8597 0,8547 -2,9% GBP/USD 1,2564 +0,4% 1,2514 1,2572 +3,9% USD/JPY 139,49 -0,1% 139,59 139,44 +6,4% USD/KRW 1.273,00 -0,8% 1.283,36 1.287,69 +0,9% USD/CNY 7,1562 +0,1% 7,1456 7,1286 +3,7% USD/CNH 7,1667 +0,2% 7,1560 7,1482 +3,5% USD/HKD 7,8337 -0,0% 7,8349 7,8395 +0,3% AUD/USD 0,6776 +0,3% 0,6753 0,6746 -0,6% NZD/USD 0,6148 +0,4% 0,6122 0,6123 -3,2% Bitcoin BTC/USD 26.086,23 +0,6% 25.925,65 25.823,54 +57,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,45 67,12 +0,5% +0,33 -15,5% Brent/ICE 72,41 71,84 +0,8% +0,57 -13,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,00 31,04 -6,6% -2,04 -67,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.964,34 1.957,91 +0,3% +6,43 +7,7% Silber (Spot) 24,21 24,08 +0,6% +0,13 +1,0% Platin (Spot) 997,60 995,00 +0,3% +2,60 -6,6% Kupfer-Future 3,81 3,75 +1,5% +0,06 -0,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

June 13, 2023 03:43 ET (07:43 GMT)

