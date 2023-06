TRX D8 2.0 ist der erste anpassungsfähige Logger für Fahrzeugdaten, der PCIe- und netzwerkbasierte Erfassung mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 200 Gbit/s sowie auf die Cloud zugeschnittene Speicher und Leistung unterstützt

Klas,ein weltweit führender Anbieter von robusten Edge-Technologielösungen, hat auf der ADAS Autonomous Vehicle Technology Expo in Stuttgart die Markteinführung seiner Datenerfassungslösungen der nächsten Generation für die Automobilindustrie, TRX D8 2.0, angekündigt. Sie wurden entwickelt, um die beispiellosen Mengen bildbasierter Daten für moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD) zu erfassen.

TRX D8 2.0, from Klas, a flexible logging solution for ADAS/AD development, supporting both PCI-based and network-based logging and built on Intel's 10th Gen Xeon-D processor. (Photo: Business Wire)