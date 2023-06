Stuttgart (ots) -Als wichtiger öffentlich-rechtlicher Partner für europäische Koproduktionen ist die ARD auf dem diesjährigen Seriencamp Festival in Köln mit vier internationalen Serien vertreten. Um das Angebot der ARD Mediathek zu erweitern, haben Programmverantwortliche der ARD erfolgreich im europäischen Netzwerk öffentlich-rechtlicher Sender nach Kooperationen für attraktive und modern erzählte internationale Formate gesucht. Die Koproduktionen mit öffentlich-rechtlichen Sendern aus Norwegen (NRK), Belgien (VRT), Niederlande (KRO-NCRV), Spanien (RTVE, TV3), Finnland (YLE), Schweden (SVT) und Österreich (ORF) zeigen eine große Bandbreite an Genres und aktuellen Themen: Sie reichen von einer Near-Future Serie in einer Gated Community über einen Mystery-Thriller in den vom Klimawandel bedrohten Bergen bis hin zu einer Politcomedy über Frauen an der Macht.Folgende Koproduktionen der ARD sind Teil des Programms auf dem Seriencamp Festival:"Schnee" (6 x 45') Im Dorf Rotten bleibt der Schnee aus und der Gletscher gibt eine Leiche frei. Die zugezogene Ärztin Lucia gerät mit ihrer Familie in einen Sog sonderbarer Vorkommnisse. "Schnee" ist eine Koproduktion des ORF (Österreich), BR und NDR in Zusammenarbeit mit ARTE."Arcadia" (8x48')In der niederländisch-belgisch-deutschen Koproduktion von VRT (Belgien), KRO-NCRV (Niederlande) sowie WDR, SWR und NDR erlebt eine Familie im vermeintlich paradiesischen "Arcadia" eine gar nicht mal so schöne neue Welt. Die dystopische Gesellschaft der Zukunft strukturiert sich anhand eines "Bürgerscores", der bestimmt, wer was darf und was nicht."Powerplay" (12 x 50') erzählt nach wahren Motiven die Geschichte von Gro Harlem Brundtland, die in den späten 1970er Jahren als junge engagierte Ärztin überraschend an die Spitze der Regierung katapultiert wird. Die Serie handelt von dem unglaublichen Weg einer Frau an die Macht. Die norwegisch-deutsche Serie wurde auf dem Cannes International Series Festival mit dem Preis für die beste Serie ausgezeichnet und ist eine Koproduktion von NRK (Norwegen), NDR, SWR und WDR.In der Reihe Work in Progress wird die spanisch-deutsche Dramedy "This is not Sweden" (8x30') vorgestellt. Die Koproduktion erzählt von einer Familie, die im schönen Umland von Barcelona versucht, alles richtig zu machen und an den eigenen Ängsten und Neurosen scheitert. Unterstützt wird die Serie von vier europäischen öffentlich-rechtlichen Ländern: RTVE, TV3 (Katalonien/Spanien), NDR, SWR, WDR (Deutschland), SVT (Schweden) und YLE (Finnland).Über das Seriencamp FestivalDas 'Seriencamp Festival' ist Deutschlands größtes Serienfestival und findet vom 13. - 17. Juni 2023 in Köln Ehrenfeld im Cinenova Kino statt. Es zeigt im Wettbewerb eine große Auswahl an internationalen Serien, darunter zahlreiche Deutschland- und Weltpremieren und richtet sich an Fachleute aus der Film- und TV-Branche sowie an Serienfans.Pressekontakt:ARD Kommunikationpressestelle@ard.de0711 929-11030Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5532149