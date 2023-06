Köln (ots) -Elon Musk - Milliardär, Visionär. Vorbild und Ikone für die einen, knallharter Machtmensch und politischer Brandstifter für die anderen. Wer ist Elon Musk? Was treibt ihn an? Was will er erreichen? Diesen Fragen geht die 1LIVE-Podcast-Serie in fünf Teilen nach.Seit zwei Jahrzehnten pflegt Elon Musk die Aura des genialen Tech-Propheten. Seine Anhänger:innen sind sich sicher: Elon Musk sei ein realer Superheld. Er könne die Menschheit vor sich selbst retten und sie auf andere Planeten führen. Aber was passiert, wenn man hinter die Inszenierung des "Propheten" blickt? Dann bekommt das Bild vom Universalgenie und Super-Unternehmer ganz schnell Risse.In der Podcast-Serie "Die Elon Musk Story" erzählen Christian Schiffer, Sarah Kriesche und ihr Team in fünf Teilen die Geschichte des problematischen Aufstiegs von Elon Musk. Sie spüren der Faszination und dem Charisma des Propheten Musk nach und werfen gleichzeitig einen Blick auf die Schattenseiten seines rasanten Aufstiegs.Sie entlarven die Taktiken, mit denen Musk die Aktienkurse seiner Unternehmen nach oben treibt, treffen alte Weggefährten Musks und sprechen mit Insidern, die eine ganz andere Perspektive auf den visionären Milliardär eröffnen: Ein zerstörerischer Mega-Influencer, der seine massive Meinungsmacht regelmäßig krass missbrauche. Der größte Troll des Planeten, der mit Fake News ganze Gesellschaften destabilisieren und politisches Chaos befeuern könne.Unterstützt und begleitet werden die beiden Hosts dabei durch den MUSKBOT, eine KI-generierte Computerstimme, die so klingt wie Elon Musk.Die ersten beiden Folgen gibt es ab Freitag, 16. Juni 2023, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Danach erscheinen neue Folgen wöchentlich. Der Podcast ist eine Produktion von plotprodukt im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks.Fotos finden Sie unter ARD-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: www.presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5532146