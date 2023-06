Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten knüpft der DAX am Dienstag an seine Vortagsgewinne an. Anleger gehen mutig an die Daten aus den USA heran, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Auch in Asien sind die Börsen weiter gestiegen. Damit setzt auch die BYD-Aktie die Erholung fort und mit dem Ausbruch wurde jetzt ein neues Kaufsignal ausgelöst. Die BYD-Aktie klettert weiter Richtung Norden und mit dem Ausbruch über den Widerstand bei der 255-HKD-Marke hat der Titel nun ein weiteres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...