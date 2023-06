Anleger sollten vorsichtig vorgehen, denn die Technologiebegeisterung am Aktienmarkt wird der wirtschaftlichen Realität nicht mehr gerecht, meint Robeco-Strategieexperte Peter van der Welle.Anleger sollten vorsichtig vorgehen, denn die Technologiebegeisterung am Aktienmarkt wird der wirtschaftlichen Realität nicht mehr gerecht, meint Strategieexperte Peter van der Welle. Aktien werden in einer engen Kursspanne gehandelt, wie es sie seit der Technologie-Blase im Jahr 2000 und der Corona-Krise im Jahr 2020 nicht mehr gegeben hat. Praktisch die gesamte Marktentwicklung entfällt auf die...

Den vollständigen Artikel lesen ...