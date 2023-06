Hamburg (ots) -Auch dieses Jahr starten wieder mehr als 11 Millionen SchülerInnen in ein neues Schuljahr. Neben der Aufregung und Vorfreude, kann die Menge an zu beschriftenden Materialien und Stiften aber auch einiges an Stress für die Eltern mit sich bringen. Aus dem Hause DYMO®, einem führenden Hersteller von Etikettendruckern und Beschriftungsgeräten, kommt deshalb Unterstützung und kreative Inspiration, die die Vorbereitung auf das neue Schuljahr erleichtert: Der DYMO® LetraTag® 200B (https://www.dymo.de/beschriftungsger%C3%A4te-u.-etikettendrucker/letratag-beschriftungsger%C3%A4te/dymo-letratag-200b-bluetooth-beschriftungsger%C3%A4t/SAP_2172855.html)erstellt via Bluetooth, tintenfrei personalisierte Etiketten für die vielfältigsten Beschriftungszwecke.Ein entspannter und gut organisierter SchulalltagNeben der Vorfreude auf Schule und Kindergarten, kann die lange Liste an Besorgungen und die vielen zu beschriftenden Gegenstände für Stress sorgen. Doch gerade Beschriftungen des kindlichen Hab und Guts sind nötig, damit neu gekaufte Stifte, Scheren oder Kleidung im Alltag nicht gleich wieder verloren gehen. Dabei muss die Beschriftung der Materialien nicht kompliziert sein: DYMO® präsentiert mit dem Bluetooth Beschriftungsgerät LetraTag® 200B eine praktische Lösung, um den Schulstart stressfrei und auch unterhaltsam zu gestalten.Kleine Tipps für einen organisierten SchulalltagMit dem LetraTag® 200B von DYMO® lässt sich wertvolle Zeit sparen und eine motivierende Lernumgebung für Kinder schaffen.Vorfreude zelebrierenDer LetraTag® 200B ist dank der intuitiven LetraTag® Connect App und der Thermodrucktechnologie, die keine Tintenpatronen benötigt, kinderleicht zu bedienen. So können die vorbereitenden Pflichten auch zu einer unterhaltsamen Aktion gemeinsam mit den Kindern genutzt werden und Kinder können selbst wählen, welche Farben oder Motive sie für ihre Organisation am liebsten haben möchten.Bunter SchulalltagDenn die farbenfrohen Etiketten machen nicht nur Spaß, sondern helfen auch dabei, die eigenen Sachen schnell wiederzufinden. Dafür sind DYMO® LetraTag®-Etikettenbänder in Papier-, Kunststoff- und metallisierter Variante erhältlich. So können Materialien oder Fächern bestimmte Farben zugeordnet werden, was den Kindern das selbstständige Ordnunghalten erleichtert.Spaß und MotivationManchmal können Momente oder Aufgaben in der Schule frustrierend sein. Bunte Sticker und süße Motive lockern den Alltag auf: Anpassbare Etiketten, 5 Schriftgrößen, 15 Rahmen und über 100 Symbole sowie die Möglichkeit zum Unterstreichen, Erstellen mehrerer Textzeilen oder Einfügen eines Datums, sorgen für Spaß und Motivation.Orientierung kinderleichtDen Überblick zu behalten, kann für Kinder eine Herausforderung sein. Ein gut organisiertes Lernumfeld bietet ihnen Orientierung und Sicherheit im Schulalltag. Mit 8 vorgespeicherten Vorlagen und praktischen Organisationstipps erleichtert der LetraTag® 200B die Erstellung von Etiketten und spart Zeit und Stress. Verschiedene Motive helfen dabei, den Kleinen Orientierung zu geben. So kann der Fußball beispielsweise als Motiv für Sport, die Gitarre für Musik oder die Maus für Mathe stehen.Individualisierung mit Etiketten zum AufbügelnDie original DYMO® LetraTag®-Etikettenbänder sind auch zum Aufbügeln erhältlich. Damit können nicht nur Kleidungsstücke individuell markiert werden, sondern auch der kleine Glücksbringer oder das Kuschelkissen für die nächste Klassenfahrt.Botschaft in der PauseKleine geheime Überraschungs-Botschaften motivieren und bringen Freude in den Schulalltag. Dank der automatischen Bluetooth-Verbindung ist der LetraTag® 200B in Sekundenschnelle einsatzbereit. Mit der LetraTag® Connect App können Etiketten direkt von allen Apple- oder Android-Smartphones erstellt werden. Morgens kann so noch schnell eine liebevolle Botschaft als Überraschung für die Pause gedruckt und mit hochwertigen Etiketten sicher auf Brotdosen befestigt werden.Der DYMO® LetraTag® 200B im Überblick- Handlich, leicht und batteriebetrieben- Einfache Organisation mit anpassbaren Etiketten und verschiedenen Designs- Automatische Bluetooth-Verbindung- Benutzerfreundliche LetraTag Connect AppÜber DYMO®Bei DYMO® steht Effizienz an erster Stelle. Seit den Anfängen im Jahr 1958 als kalifornisches Prägeunternehmen hat sich DYMO® zu einem Unternehmen mit globaler Reichweite entwickelt.DYMO® bietet ein umfassendes Sortiment an Produkten für Büros, Warenlager, Baustellen, Zuhause und Klassenzimmer. Von einfachen Prägegeräten, manuellen Etikettierern und Desktop-Produkten bis hin zu portablen Industriegeräten, Produkten mit Internetanschluss sowie Online-Services erleichtert DYMO® Aufgaben und hilft, professioneller zu wirken.Kleine Auszeit mit DYMO®:DYMO® freut sich mit allen Eltern auf den Start in ein neues Schuljahr und möchte sie mit einem Moment zum Durchatmen und Entspannen nach getaner Arbeit belohnen. Bei jedem Kauf eines LetraTag® 200B im Zeitraum vom 01.06. - 31.12.2023, haben Käufer die Chance ein Produkt von Yankee Candles zu gewinnen. Einfach den DYMO LetraTag 200B kaufen, registrieren, zurücklehnen und entspannen. 