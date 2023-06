Am deutschen Markt ist Kauflaune angesagt. Der DAX steigt im frühen Handel über 16.200 Punkte und nähert sich damit dem Allzeithoch bei 16.331 Punkten. Gute Vorgaben aus Asien und den USA, sowie die Erwartungen einer Zinspause von Seiten der Federal Reserve treiben an. Welche Rolle, die heute erwarteten US Verbraucherpreise und die Zahlen des US-Tech-Wertes Oracle spielen, erfahrt Ihr in diesem Börsen.Briefing. am Morgen. Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...