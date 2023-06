© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Paul Christopher, Leiter der globalen Marktstrategie bei Wells Fargo, ist nicht davon überzeugt, dass die US-Notenbank die Zinsen senken werde. Was er Anlegern nun kurz vor der Fed-Sitzung rät.

Laut Paul Christopher von Wells Fargo bestehe die Gefahr, dass sich der Markt drehen und Aktien auf Talfahrt gehen könnten. "Die Märkte haben versucht, sich selbst davon zu überzeugen, dass die Zinsen sinken werden, dass die Fed und die Zentralbanken in der ganzen Welt die Zinsen nicht so stark anheben werden, wie sie es getan haben", so Christopher gegenüber CNBC.

Und weiter: "Selbst wenn die Fed in der nächsten Woche die Zinsen nicht erhöht, glauben wir nicht, dass diese Pause lange anhalten werde - die Inflation ist einfach zu hartnäckig." Der Stratege geht nicht davon aus, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken werde und wies auf eine Reihe von anhaltenden Problemen in der US-Wirtschaft hin: Demnach nehme die Kreditaufnahme in Notlagen zu, die Lagerbestände seien in einigen Segmenten immer noch zu hoch, und der Gewinnrückgang sei in den meisten zyklisch orientierten Sektoren noch nicht vollständig eingepreist.

"Zu diesem Zeitpunkt besteht wahrscheinlich ein größeres Abwärtsrisiko bei Aktien (auch bekannt als Don't chase this equity rally). Die Märkte sind unserer Meinung nach zu selbstgefällig." Der Wall Street-Stratege blickt dabei auch in die Vergangenheit. Demnach erreiche der S&P 500 seinen Tiefpunkt im Durchschnitt erst sechs Monate nach der ersten Zinssenkung der Fed.

Mit Blick auf die KI-getriebene Tech-Rallye stellt Christopher fest, dass es für diese Aktien schlecht sei, wenn die Fed die Zinsen weiter anhebt. "Steigende Zinssätze, vor allem am langen Ende, und die Liquidität, die den Markt verlässt, werden den wenigen Aktien, die in diesem Bereich auftauchen, viel weniger spekulative Energie verleihen."

Niedrigere Zinssätze sind in der Regel gut für Growth-Aktien, da diese auf die Aufnahme von Krediten angewiesen sind, um ihr künftiges Wachstum zu finanzieren. Je höher die Zinsen steigen, desto geringer ist der Gegenwartswert ihrer künftigen Erträge. "Es sind diese Tech-Aktien oder großen Namen, die wirklich von den niedrigen Zinsen profitiert haben und wir glauben, dass das zu Ende geht", so Christopher.

Aus diesem Grund sollten Anleger sich seiner Meinung nach bei Aktien und festverzinslichen Wertpapieren defensiv positionieren. Er forderte sie auf, Gewinne in der Technologiebranche mitzunehmen und in Sektoren wie Gesundheitswesen und Energie zu investieren.

"Kürzlich haben wir weitere defensive Schritte unternommen, insbesondere zur Verringerung des Gesamtportfoliorisikos, indem wir einen Teil des Kapitals aus US-Aktien in [kurzfristige] festverzinsliche Wertpapiere und Aktien [aus entwickelten Märkten] umgeschichtet haben", so Christopher.

Laut dem Fed Rate Monitor von Investing.com liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause durch die US-Notenbank derzeit bei 78,1 Prozent. Die nächste Sitzung der Fed ist für den 13. und 14. Juni angesetzt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion