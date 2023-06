Die Aktie des Rüstungselektronik-Experten Hensoldt verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung. Der im MDAX gelistete Wert stieg an der Xetra um über 5 Prozent und schloss nahe dem Tageshoch von 29,28 Euro bei einem Kurs von 29,26 Euro. Dies deutet auf ein starkes Kaufinteresse hin. Nach den spürbaren Korrekturen in den vergangenen Wochen und der Erholung bis knapp über die Marke von 27,00 Euro ...

