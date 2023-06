In den drei Monaten bis Ende Mai stiegen die Erlöse des US-Softwarekonzerns gegenüber dem Vorjahreswert um 17 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar.Austin - Florierende Cloud-Services und der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) haben dem US-Softwarekonzern Oracle im vergangenen Geschäftsjahr starken Rückenwind verliehen. In den zwölf Monaten bis Ende Mai stiegen die Erlöse um 18 Prozent auf fast 50 Milliarden US-Dollar (46,5 Mrd Euro), wie der Rivale des Dax-Konzerns SAP am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte.

