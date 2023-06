Die Aktie der Deutschen Telekom (T-Aktie) hat auf Monatssicht rund 12% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 19,00 Euro. In der Jahresbetrachtung können Telekom-Aktionäre aber immer noch einen Kursgewinn von 7,5% verbuchen, während es auf Drei-Jahres-Sicht per Saldo um 30% nach oben ging. Was macht die Telekom-Aktie langfristig? Im Fokus: Deutsche Telekom-Aktie An...

Den vollständigen Artikel lesen ...