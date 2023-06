Frankfurt / Dillingen (ots) -REM Tec und Next2Sun werden gemeinsam mit drei in Agri-Photovoltaik (Agri-PV) Projekten involvierten Landwirten und Akteuren aus der Wissenschaft den Bundesverband für nachhaltige Agri-PV (VnAP) gründen. Ziel des Verbandes ist es, die Kräfte wichtiger Agri-PV-Akteure auf dem deutschen Markt zu koordinieren und sich für Rahmenbedingungen einzusetzen, die die Potenziale der Agri-PV in Deutschland bestmöglich fördern, um sie zu einem elementaren Pfeiler der Energiewende zu machen. Der Verband wird die Interessen seiner Mitglieder bündeln und gegenüber der Öffentlichkeit und allen wesentlichen Stakeholdern (d.h. insbesondere Verbände und Kammern, dem Gesetzgeber und der Exekutivorgane auf kommunaler, Landes- und Bundesebene wie auch auf europäischer Ebene) vertreten.Warum Agri-PV?Agri-PV bietet das Potenzial, die Flächenkonkurrenz im Zuge eines steigenden Flächenbedarfs sowie den damit einhergehenden "Teller-Tank-Konflikt" zu lösen. Hierdurch können zwei für die Gesellschaft essenzielle Lebensgrundlagen - die Nahrungsmittel- und die Energieproduktion - auf ein und derselben Fläche in Einklang gebracht werden. Darüber hinaus entsteht für die Landwirtschaft eine Möglichkeit, sich durch Synergien mit den PV-Modulen den klimatischen Veränderungen anzupassen (ggeringerer Wasserverbrauch, Reduktion der Auswirkung negativer Wetterereignisse, usw...). Eine der Kultur angepasste Auslegung können netz- und marktdienliche PV-Konzepte realisiert werden, die die Energiewende beschleunigen können. Insgesamt kann die Agri-PV damit die Energiewende maßgeblich fördern und durch die Kombination verschiedener Interessen zu einer höheren Akzeptanz von Photovoltaik in der Öffentlichkeit beitragen.Angesichts der starken wirtschaftlichen Dominanz der PV gegenüber der Landwirtschaft werden die bisherigen gesetzlichen Formulierungen und Regelungen allein nicht ausreichen, um eine orts- und regionaltypische landwirtschaftliche Hauptnutzung der jeweiligen Flächen (ohne wesentliche Einschränkungen für die Bewirtschaftung!) zu gewährleisten.Die Gründungsmitglieder sehen einen Bedarf für den Verband, um die Etablierung einer strengen, zielführenden und differenzierten Definition von Agri-PV und einer klaren Abgrenzung zu konventioneller Freiflächen-PV in allen relevanten Regelwerken voranzubringen. Mit dieser Intention werden gemeinsam Regeln erarbeitet, die im Einklang mit diesen Zielen stehen. Auch, eine Zusammenarbeit mit anderen Verbänden in Europa wird angestrebt, um sich über Wissen und praktische Erfahrungswerte des nachhaltigen Ausbaus der Agri-PV austauschen zu können.Wer ist beteiligt?Da der Schutz der Landwirtschaft in der Verbandsarbeit einen herausragenden Stellenwert einnehmen wird, gehören neben den Unternehmen Next2Sun und REM Tec, bereits drei Agri-PV-Landwirte zu den Gründungsmitgliedern:- Rainer Hall: Der Landwirt bewirtschaftet bei Donaueschingen-Aasen die größte vertikale bifaciale Agri-PV-Anlage in Europa. 2020 wurde der Solarpark, der mit einer Leistung von 4,1 MWp zur Versorgung von 1400 Haushalten beiträgt, in Betrieb genommen.- Hubert Bernhard: Er bewirtschaftet am Bodensee die erste Agri-PV-Anlage über Obstbäumen in Europa. Die hochaufgeständerte Anlage wird durch ein Forschungsprojekt des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme und der baden-württembergischen Landesministerien für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sowie für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz begleitet.- Hans Joachim Mautschke. Der Agrar-Ingenieur ist Eigentümer des Guts Krauscha in Sachsen und seit 2020 an der Planung einer Agri-PV-Anlage auf insgesamt 70 ha Fläche maßgeblich mitbeteiligt. Die Flächen werden weiterhin ökologisch mit dem Schwerpunkt der Saatgutvermehrung bewirtschaftet werden.Es besteht ferner Kontakt zu namenhaften, für die Agri-PV wesentlichen Verbänden und wissenschaftlichen Institutionen, die als weitere Gründungsmitglieder beteiligt sein werden. Der Verband wird damit alle wesentlichen Aspekte der Agri-PV umfassend abbilden.Der Verband ist offen für Interessierte. Anfragen jeglicher Art können gerne an VNAP@Next2Sun.de oder VNAP@remtec.energy gerichtet werden.Über Next2SunDie Next2Sun ist Erfinder, Innovations- und Technologieführer bei vertikaler bifacialer Photovoltaik. Das Grundkonzept vertikal installierter, bifacialer Solarmodule verlagert die Solarstromproduktion in Zeiten sonst geringer Verfügbarkeit und vermeidet die Überbauung landwirtschaftlicher Nutzflächen. Für den Erfolg der Energiewende bedeutet das weniger Nutzungskonflikte, bessere Abdeckung des Strombedarfs und geringerer Speicherbedarf. Next2Sun hat auf Basis der vertikalen bifacialen Anlagentechnologie und des dafür entwickelten, patentierten Gestellsystems eine breite Produktpalette entwickelt und zur Marktreife gebracht, insbesondere das vertikale bifaciale Agri-PV System und den bifacialen Solarzaun. Damit bietet Next2Sun heute als Marktführer Lösungen für eine Fülle von Anwendungen für die Landwirtschaft, den öffentlichen und gewerblichen sowie den privaten Bereich.Über REM TecREM Tec ist ein weltweit (Italien, Frankreich, Portugal, China, Japan, etc...) agierendes Unternehmen im Bereich der Agrivoltaik. Die von REM Tec patentierten Agrovoltaico® Technologien beinhalten feste Systeme sowie nachgeführte Solarsysteme (mono und bixiale Systeme) mit dem Ziel einer optimierten landwirtschaftlichen Nutzung in Verbindung mit der Maximierung der Energiegewinnung aus der Sonne. REM Tec's Agrivoltaikgroßanlagen sind bereits seit 2011 auf einer inzwischen kumulierten Fläche von über 50 ha in 5 Ländern erfolgreich installiert und betrieben worden. Seit einigen Jahren trägt REM Tec international zur Stärkung und Verbreitung einer nachhaltigen Agri-PV bei. Im Jahr 2021 war REM Tec bereits an der Gründung des französischen Verbands "France Agrivoltaïsme" beteiligt. 