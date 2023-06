Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ruft die Bondholder der angeschlagenen ERWE Immobilien AG zur gemeinsamen Interessenbündelung auf: So hat die Immobiliengesellschaft wenig rühmlich an einem Sonntag, konkret, vergangenen Sonntag, mitgeteilt, dass sie eine umfassende finanzielle Sanierung plane. Wesentlicher Bestandteil des Sanierungsplans sei danach ein Debt-to-Equity-Swap, in dessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...