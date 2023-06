Hansestadt Uelzen (ots) -Der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Stadtmarketing (KTS) der Hansestadt Uelzen steckt gerade mitten in einem ambitionierten Projekt zur Transformation des Quartiers am Schnellenmarkt in ein lebendiges Zentrum für Kunst und Kultur. Noch bis zum 15. Juni 2023 sind Künstler und Künstlerinnen aufgerufen, Konzepte für die Übernahme von einem der drei ausgeschriebenen Kunsträume einzureichen.Der neue kulturelle Ort soll verschiedene Kreativ- und Kulturangebote beherbergen. Ein Kunstcafé, eine Ausstellungsfläche für kleine Veranstaltungen und ein Kunstmarkt sind geplant, um die pulsierende Atmosphäre im Quartier zu bereichern. Alle Konzepte können bis zum 15. Juni um 12:00 Uhr beim Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing in der Lüneburger Str. 34 oder per Mail an info@kts.uelzen.de eingereicht werden.Eine ausgewählte Jury wird Ende des Monats zusammenkommen, um das gewinnende Konzept zu bestimmen. Der Gewinner erhält die Möglichkeit, für zwei Jahre kostenfrei einen Raum im Quartier am Schnellenmarkt zu beziehen.Das Quartier soll zudem durch die Installation von Lichtkunst und Kunstobjekten aufgewertet werden, die an Weihnachtsbeleuchtungsschnüren unter dem Motto "Kunst ³" 365 Tage im Jahr hängen sollen. Ein besonderes Highlight wird das Leuchtturmprojekt "Der flüsternde Brunnen". Der Brunnen vom regionalem Künstler Georg Münchbach wird eine Verjüngungs- und Modernisierungskur erfahren und zukünftig 100-Wassergeschichten erzählen, die von Bürgerinnen und Bürgern geschrieben werden.Alexander Hass, Betriebsleiter der KTS Kultur Tourismus Stadtmarketing, äußert sich begeistert über die bisher eingegangene positive Resonanz der Kunst- und Kulturszene. Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung "City meets Culture" im Theater an der Ilmenau und ersten Gesprächen mit den Vermietern, zeigt er sich beeindruckt von den zahlreichen kreativen Ideen, die bereits eingereicht wurden.Informationen zum Projekt können telefonisch erfragt werden oder per E-Mail an info@kts-uelzen.de. Das Quartier beherbergt bereits jetzt attraktive Geschäfte und gastronomische Betriebe. Durch das Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (ZIZ) erhält die Stadt mit insgesamt 690.000 EUR Fördergeldern und 300.000 EUR Eigenanteil die Möglichkeit, sichtbare Maßnahmen zu etablieren und die Transformation der Innenstadt weiter voranzutreiben.In der Kombination aus Kunst, Kultur und Urbanität wird das Quartier am Schnellenmarkt in Uelzen zu einem kreativen Hotspot, der sowohl Anwohner als auch Besucher begeistern soll.Informationen zu der Ausschreibung unter www.kts-uelzen.dePressekontakt:Gerne senden wir kostenfreies Fotomaterial:Ihr Kontakt zur KTS: Britta StoßbergLüneburger Straße 34 | 29525 UelzenTel: +49 (581) 800 6550Fax: +49 (581) 800 6559Mobil: +49 (162) 136 82 06mailto:info@kts-uelzen.deOriginal-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142561/5532269