DAX legt weiter zu. US-Inflationszahlen im Blickpunkt.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Gute Vorgaben aus Asien und den USA sowie die Aussicht auf eine Zinspause seitens der Fed sorgten im frühen Handel für weiterhin gute Stimmung an den Aktienmärkten. So sprang der DAX® zeitweise über 16.200 Punkte. Im Tagesverlauf warten jedoch noch eine Reihe von Wirtschaftsdaten und Inflationszahlen aus den USA. Unter den Einzelwerten fielen in der ersten Handelsstunde unter anderem Adidas, Dürr und Kion mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Bei Immobilientiteln wie Aroundtown und Vonovia wurden hingegen wieder Gewinne mitgenommen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.200/16.245/16.330 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.915/15.970/16.030/16.080/16.140 Punkte

Kurz nach Handelsbeginn schielte der DAX® über die Marke von 16.200 Punkten. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne allerdings teilweise ab. Zwischen 16.080 und 16.140 Punkten findet der Leitindex eine breite Unterstützungszone. Ein Rücklauf in diese Zone wäre keine große Überraschung. Solange die Marke von 16.080 Punkten nicht verletzt wird, besteht jedoch die Chance auf einen weiteren Anlauf auf 16.200 Punkte. Bei einem Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiteres Potenzial bis 16.245 Punkte.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new, sank am Freitag zeitweise unter 14. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 17.05.2023 -12.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.06.2016 - 12.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 191,99 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 284,45 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.06.2023; 10:00 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 6,49 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 9,67 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.06.2023; 10:00 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 5,59 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 10,06 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.06.2023; 10:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

