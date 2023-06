FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Sartorius von 315 auf 273 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Sven Kürten senkte seine Schätzungen für den Laborzulieferer. Nach dem enormen Boom der letzten Jahre befinde sich Sartorius aktuell eher im Krisenmodus, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bestätigte Jahresprognose hält Kürten für ambitioniert und nur schwer zu erreichen. Der Experte reflektiert nun auch die seines Erachtens sehr teure Polyplus-Akquisition in seinen Schätzungen. Sartorius habe sich gleichwohl in der Pandemie als ein weltweit führender Zulieferer für die mRNA-Produktion etabliert und sei in großen Teilen der Wertschöpfungskette vertreten. Der Einbruch bei mRNA seit 2022 könnte durch neue Wirkstoffe mittelfristig wieder aufgeholt werden./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 09:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2023 / 09:53 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken