Nottingham - Im englischen Nottingham sind drei Menschen unter bislang ungeklärten Umständen getötet worden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen Mann fest, der versucht haben soll, drei weitere Personen zu überfahren.



Die Betroffenen wurden in ein Krankenhaus gebracht, um ihre erlittenen Verletzungen zu behandeln. In den frühen Morgenstunden war die Polizei in einen Vorort Nottinghams gerufen worden, weil dort zwei Tote auf einer Straße gefunden worden waren, eine weitere Leiche gab es im Zentrum der Stadt. Die Polizei vermute, dass diese Vorfälle alle miteinander im Zusammenhang stünden, sagte eine Beamtin. Zu möglichen Motiven des Verdächtigen war zunächst nichts bekannt.



Mehrere Straßen in Nottingham wurden für die Ermittlungen gesperrt.

