Berlin - Angesichts der anhaltenden Dürre und Hitze rechnet der Deutsche Städte- und Gemeindebund mit Wasserrationierungen im Sommer. Verbandshauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der "Bild-Zeitung", wenn sich nichts ändere, werde an Rationierungen "in vielen Teilen des Landes zumindest im Sommer kein Weg vorbeiführen".



Landsberg mahnte ein "neues Wassermanagement" an. "Dazu gehören Fernwasserleitungen, die Wasser von da, wo es noch welches gibt, dorthin bringen, wo es fehlt. Wir brauchen aber ganz dringend neue Talsperren, in denen wir Wasser speichern können." Landsberg forderte entsprechende gesetzliche Änderungen, um schneller bauen zu können.



"Das geht aber bei unseren Vorschriften nicht unter 15 Jahren, die Zeit haben wir nicht", sagte der Verbandschef der "Bild".

