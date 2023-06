Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Personalie

Änderungen im Vorstand der Sport1 Medien AG



13.06.2023





Pratteln, 13. Juni 2023 Änderungen im Vorstand der Sport1 Medien AG Der Aufsichtsrat der Sport1 Medien AG, einer Konzerngesellschaft der Highlight Communications AG, an der die Highlight Event and Entertainment wiederum einen Anteil von 52.2% hält, hat eine Neuaufstellung im Vorstand der Sport1 Medien AG beschlossen. Der Vorstandsvorsitzende Olaf Schröder wird das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Die beiden Vorstände Dr. Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler werden das Unternehmen künftig als Co-CEOs gemeinsam leiten. Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG dankt Olaf Schröder für seinen massgeblichen Ausbau von Sport1 zu einer Multichannel-Sportplattform und die langjährige wertvolle Zusammenarbeit.



