Tula Technology, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Antriebseffizienz, hat nachgewiesen, dass mithilfe seiner Lösung Dynamic Motor Drive (DMD®) eine Steuerung realisiert werden kann, die im Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle (WLTC) bis zu 2 Prozent Energieeinsparungen im Vergleich zu einer herkömmlichen Steuerung ermöglicht. Einzelheiten zu den Ergebnissen stellt das Unternehmen morgen, Mittwoch, 14. Juni, im Rahmen des Internationalen Kongresses SIA Powertrain 2023 vor, der in Paris stattfindet.

"Seit mehreren Jahren bemüht sich Tula um Alternativen zur Verwendung von Seltenen Erden in Elektrofahrzeugen", so R. Scott Bailey, President und Chief Executive Officer von Tula Technology. "Die Vorteile, die DMD für die Branche bietet, indem sie eine branchenführende Effizienz bei gleichzeitigem Verzicht auf umweltschädliche Seltene Erden ermöglicht, werden wir gerne vorstellen."

Der Elektrifizierung des Verkehrswesens kommt im Hinblick auf die Erreichung der Netto-Null-Ziele bis 2050 eine entscheidende Bedeutung zu. Die Elektrofahrzeugindustrie hat jedoch in jüngster Zeit die Risiken anerkannt, die mit der Verwendung von Seltenen Erden (REE) bei der Herstellung verbunden sind. Die Beschaffung von Seltenen Erden ist sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich problematisch, da zwei Tonnen giftiger Abfall für jedes Kilogramm Seltene Erden anfallen. Einem 2021 in Harvard International Review erschienenen Bericht zufolge benötigt ein herkömmliches Elektrofahrzeug in der Regel weit über ein Kilogramm REE-Magneten.

Neuere Generationen von fremderregten Synchronmotoren (EESMs) haben einen bemerkenswerten Wirkungsgrad bei gleichzeitigem Wegfall des Einsatzes von Seltenen Erden gezeigt. Der Dynamic Motor Drive (DMD) von Tula verwendet proprietäre Steuerungsalgorithmen, die den Wirkungsgrad dieser seltenerdfreien eDrive-Antriebe auf ein Niveau verbessert, das über dem Niveau der besten Permanentmagnetmotoren liegt. Die DMD-Softwarelösung senkt die eDrive-Verluste um bis zu 14 Prozent beim WLTC und 19 Prozent beim US-Multi-Cycle-Test (MCT) für EESM-Anwendungen. Diese Verringerung der Verluste führt zu einer Effizienzsteigerung von bis zu 3 Prozent im MCT bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten. Solch eine Effizienzsteigerung würde eine Tonne CO2-Reduktion während der Lebensdauer eines E-Fahrzeugs bedeuten.

Tula Technology mit Sitz im Silicon Valley liefert innovative, preisgekrönte Software-basierte Regler zur Optimierung der Antriebs- und Abgaseffizienz im gesamten Mobilitätssektor, einschließlich Elektro-, Hybrid-, Benzin-, Diesel- und Alternativkraftstofffahrzeuge. Die Innovationskultur von Tula hat zu bahnbrechenden Technologien und einem robusten globalen Patentportfolio von mehr als 400 erteilten und angemeldeten Patenten geführt. Tula Technology ist ein Unternehmen in privater Hand, das von Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner und Franklin Templeton unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.tulatech.com.

