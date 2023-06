Paris, Montreal and London (ots/PRNewswire) -Pionierarbeit für den ersten reinen Impact-ETF- Die mit der strengsten Methodik entwickelten Wirkungsindizes- Investoren können einen positiven Wandel in fünf Schlüsselbereichen unterstützenWir sind sehr stolz darauf, mit unseren Partnern Circa5000 und Bita die Einführung (https://www.etfstream.com/articles/circa5000-to-enter-european-etfs-in-june-with-five-thematics) von fünf ersten echten Impact-Indizes und ETFs am 7. Juni 2023 an der Londoner Börse anzukündigen. Ein wahrhaft historischer Moment für Impact Investing!Unsere Indizes sollen den Finanzsektor bei der Entwicklung neuer Produkte wie ETFs und anderer strukturierter Produkte unterstützen. Mit unseren Indizes können Anleger einen positiven Wandel in fünf Schlüsselbereichen unterstützen: Grüne Energie und Technologie, nachhaltige Ernährung und biologische Vielfalt, sauberes Wasser und Abfall, soziale und wirtschaftliche Teilhabe sowie Gesundheit und Wohlbefinden.Auf der Grundlage eines doppelten Wesentlichkeitsansatzes ist die Methodik von impak die strengste und effizienteste, um sicherzustellen, dass nur die Unternehmen mit den größten positiven Auswirkungen für jeden Index ausgewählt werden.Unsere Kunden können ihre Indexstrategien vollständig anpassen, indem sie Ansätze wie thematisches Screening, Best-in-Class und Ausschluss für die Schaffung neuer Produkte, direkte Indexierung oder Benchmarking verwenden.Paul Allard, CEO und Mitbegründer von impak Analytics, sagte: "Dank der einzigartigen Impact-Investment-These von CIRCA5000 in Kombination mit unserer Methodik wird diese Partnerschaft die ersten wirklich nachhaltigen Anlageprodukte mit positiver Wirkung ermöglichen, ohne hierbei Kompromisse bei der Erzielung langfristiger Finanzerträge eingehen zu müssen."Über impak Analyticsimpak Analytics ist ein KI-basiertes Fintech-Scale-up, das eine benutzerfreundliche Impact Data & Intelligence-Plattform mit Impact Assessment-, Scoring- und Rating-Lösungen entwickelt hat. impak Analytics wird von seiner Mission angetrieben, den Finanzsektor dabei zu unterstützen, mit seiner Impact Assessment-Methode, die auf internationalen Standards und Grundsätzen wie der Impact Management Plattform und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen basiert, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Durch den Ansatz der doppelten Wesentlichkeit werden positive Auswirkungen, mehr als 3.700 angereicherte Datenpunkte und ein 1000 Punkte umfassendes Bewertungsverfahren, der so genannte impak Score, einbezogen, was zu standardisierten, vergleichbaren, zuverlässigen und kontextbezogenen Wirkungsanalysen führt.Presse:Robin Placetrobin.placet@impakanalytics.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2095421/impak_Indices_ESG.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2014430/impak_analytics_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/impak-fuhrt-die-weltweit-ersten-indizes-auf-basis-der-esgimpact-bewertung-ein-301849283.htmlPressekontakt:+33 626812054Original-Content von: impak Analytics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095391/100908053