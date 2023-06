DJ Lindner: ETCI schließt Finanzierungslücke für junge Wachstumsunternehmen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat deutlich mehr Kapitalbeteiligungen in junge Wachstumsunternehmen angemahnt und bei einer Roadshow der European Tech Champions Initiative (ETCI) die Rolle dieser Initiative für Unternehmen in der späten Wachstumsphase betont. "Die ETCI schließt eine Finanzierungslücke im europäischen Scale-up-Markt", sagte Lindner in seiner auf Englisch gehaltenen Eröffnungsrede. "All zu oft" habe diese Lücke bisher durch Investoren von außerhalb Europas, insbesondere aus den USA, gefüllt werden müssen. "Die Initiative stärkt deshalb unsere strategische Autonomie und Wettbewerbsfähigkeit", betonte er.

Die Initiative war im Februar 2022 als Eckpfeiler einer gesamteuropäischen Initiative von Frankreich und Deutschland auf den Weg gebracht worden, ein Jahr später war die Mandatsvereinbarung von fünf Ländern unterzeichnet worden. Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Belgien sowie die Europäische-Investitionsbank-Gruppe stellen demnach Mittel von insgesamt bis zu 3,75 Milliarden Euro bereit - davon Deutschland 1 Milliarde Euro.

Ziel soll es sein, vielversprechenden europäischen Wachstumsunternehmen für späte Finanzierungsrunden Kapital zur Verfügung zu stellen und dadurch die Abhängigkeit von ausländischen Investitionen zu reduzieren. Die Initiative soll öffentliche Mittel von beteiligten EU-Ländern und der EIB-Gruppe bündeln und in große Risikokapitalfonds investieren, die ihrerseits Wachstumskapital an europäische Technologieunternehmen vergeben. Damit soll sie zielgerichtet privates Kapital mobilisieren. "Dies ist das erste Mal, dass wir einen Fonds von Fonds auf europäischer Ebene geschaffen haben", sagte Lindner bei der Roadshow.

Der Bundesfinanzminister mahnte mehr Kapitalbeteiligungsinvestitionen und eine verbesserte Bedingungen für Unternehmens-Exits an. "Der deutsche Venture-Capital-Markt ist aus internationaler Perspektive unterentwickelt", sagte Lindner. "Dies gilt um so mehr im Verhältnis zu Deutschlands wirtschaftlicher Stärke. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Deutschland seine Venture-Capital-Investitionen deutlich erhöhen." Auch gelte es, den europäischen Exit-Markt zu verbessern. Bisher gingen Scale-up-Unternehmen nach dem Ausstieg der Gründer oder Investoren oft außerhalb Europas an die Börse. Zu dem Thema werde er in Brüssel auf Verbesserungen dringen, kündigte Lindner an.

