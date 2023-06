NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), ein führender Anbieter von Lösungen für Performance-Management, Cybersicherheit und DDoS-Schutz, hat heute seine Plattform Visibility Without Borders (kurz VWB) vorgestellt, die Unternehmen ein einheitliches Daten-Framework für die Bereiche Performance, Verfügbarkeit und Sicherheit zur Aufrechterhaltung ihres Waren- und Dienstleistungsverkehrs bereitstellt. Dies erfolgt durch die proaktive Identifizierung von komplexen, anfälligen und risikobehafteten Bereichen und ermöglicht detaillierte Einblicke, erhöht dadurch Transparenz, verbessert die Agilität und sichert Unternehmensdaten sowie Anwendungen.

Smart Data Echtzeit-Metadaten, die aus dem Netzwerkverkehr und aus Paketdaten abgeleitet werden stellen eine konsistente Datenquelle in jeder IT-Infrastruktur dar. Sie bilden die Grundlage für die patentierte ASI-Technologie, die den Kern der NETSCOUT VWB-Plattform ausmacht. Die weltweit größten und komplexesten Unternehmen und Anbieter von Kommunikationsdiensten verlassen sich auf die NETSCOUT VWB-Plattform, um die enormen Datenmengen, die ihre Netzwerke durchlaufen, zusammenzuführen und zu nutzen, um wichtige Anforderungen zu erfüllen, wie z.B.:

Netzwerk- und Anwendungs-Performance-Management: nGenius Enterprise Performance Management überwacht und behebt Probleme, und maximiert die Leistung von geschäftskritischen Anwendungen sowie Services. Die Lösung lässt sich über APIs und Datenexport- und -import-Dienstprogramme in DevOps-, ITOps-, AIOps- und SecOps-Ökosysteme integrieren.

nGenius Enterprise Performance Management überwacht und behebt Probleme, und maximiert die Leistung von geschäftskritischen Anwendungen sowie Services. Die Lösung lässt sich über APIs und Datenexport- und -import-Dienstprogramme in DevOps-, ITOps-, AIOps- und SecOps-Ökosysteme integrieren. Cybersecurity: Die fortschrittliche Netzwerkerkennung und -reaktion von Omnis Network Security nutzt ML-basierte Analysen und Erkenntnisse, um wichtige Organisationen vor immer raffinierteren und schädlicheren Cyberangriffen zu schützen.

Die fortschrittliche Netzwerkerkennung und -reaktion von Omnis Network Security nutzt ML-basierte Analysen und Erkenntnisse, um wichtige Organisationen vor immer raffinierteren und schädlicheren Cyberangriffen zu schützen. AIOps: Durch die fortschrittliche Datenexportfunktion speist die VWB-Plattform individuelle Metadaten in moderne Analyse-Stacks ein und erleichtert so Predictive Analytics, Netzwerkoptimierung, Anomalieerkennung und automatisiertes Incident Management sowie andere wichtige AIOps-Funktionen.

Durch die fortschrittliche Datenexportfunktion speist die VWB-Plattform individuelle Metadaten in moderne Analyse-Stacks ein und erleichtert so Predictive Analytics, Netzwerkoptimierung, Anomalieerkennung und automatisiertes Incident Management sowie andere wichtige AIOps-Funktionen. Verfügbarkeit: Arbor DDoS Protection schützt digitale Infrastrukturen und kritische Dienste vor immer häufigeren, raffinierten und schädlichen DDoS-Angriffen.

Arbor DDoS Protection schützt digitale Infrastrukturen und kritische Dienste vor immer häufigeren, raffinierten und schädlichen DDoS-Angriffen. Service Assurance: nGenius for Carrier Service Assurance sichert die Servicequalität und verbessert das Kundenerlebnis über 4G/5G, Mobilfunk, IoT, Cloud und Edge.

Die Plattform nutzt eine gemeinsame Infrastruktur für die Datenerfassung im Netzwerk, um mehrere Teams im gesamten Unternehmen zu bedienen, was zu einem hocheffizienten Betriebsmodell führt, das die Zusammenarbeit fördert.

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über die NETSCOUT Visibility Without Borders-Plattform zu erfahren oder um das Whitepaper "Enabling the Unstoppable Enterprise" zu lesen.

Zitate:

"Nahezu alle Unternehmen unterlaufen eine digitale Transformation, um die Effizienz zu steigern, Daten zur Entwicklung neuer Services zu nutzen und differenzierte Kundenerfahrungen zu bieten. Unternehmen setzen jedoch zunehmend verteilte Infrastrukturen ein, was die Komplexität erhöht, zu Kontrollverlust führt und die Angriffsfläche für Cyberangriffe vergrößert, was kostspielige Ausfallzeiten und unbezahlbare Datenschutzverletzungen zur Folge haben kann. Unternehmen erleben einen Mangel an schneller, zuverlässiger Erkennung und Behebung von Angriffen, die die Unternehmensleistung drosseln, die Sicherheit gefährden und die Verfügbarkeit wichtiger Anwendungen, Daten, Dienste und Systeme beeinträchtigen." Bob Laliberte, Principal Analyst der Enterprise Strategy Group

"Unsere Kunden suchen nach einer Plattform, die ihnen Transparenz bietet, um sicherzustellen, dass ihre Investitionen in die digitale Transformation weiterhin einen Nutzen bringen. Wir helfen ihnen bei der Bewältigung ihrer Performance-, Verfügbarkeits- und Sicherheitsherausforderungen durch eine einzige Plattform, die unendlich und kontinuierlich skaliert werden kann von Remote-Benutzern über On-Premise bis hin zu Co-Los- und Multi-Cloud-Umgebungen. Diese leistungsstarke Plattform ist das Ergebnis unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Bereitstellung von Deep Packet Inspection in unbegrenztem Umfang." - Michael Szabados, Chief Operating Officer bei NETSCOUT

Über NETSCOUT

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) schützt die vernetzte Welt vor Cyberangriffen und Leistungsunterbrechungen durch einzigartige Multi-Layer DDoS Protection Lösungen, Advanced Network Detection und Response, sowie durchgängige Netzwerk-Visibilität. Angetrieben von unserer hoch skalierbaren bahnbrechenden Deep Packet Inspection Technologie, bedienen wir die weltweit größten Unternehmen, Service Provider und Organisationen des öffentlichen Sektors. Erfahren Sie mehr unter www.netscout.com oder folgen Sie @NETSCOUT auf LinkedIn, Twitter oder Facebook.

©2022 NETSCOUT SYSTEMS, INC. Alle Rechte vorbehalten. NETSCOUT, das NETSCOUT-Logo, Guardians oftheConnected World, Adaptive Service Intelligence, Arbor, ATLAS, CyberThreat Horizon, InfiniStreamnGeniusnGeniusONE und Omnis sind eingetragene Marken oder Marken von NETSCOUT SYSTEMS, INC. und/oder seinen Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Erwähnte Marken von Drittanbietern sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230613005068/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Finn Partners Deutschland

Sarah Konarski Rebecca Sitorus Mara Bolay

netscoutde@finnpartners.com

+49 89 894085 17 +49 89 894085 20 +49 89 894085 09