Wiesbaden - Die Sterbefallzahlen in Deutschland bleiben über dem Durchschnitt. Im Mai starben laut einer am Dienstag veröffentlichten Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 81.114 Menschen, und damit 4 Prozent oder 2.758 mehr als im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2022 für diesen Monat, allerdings ein Prozent weniger als im letzten Jahr.



Besonders in den Jahren 2019 und 2020 waren im Monat Mai deutlich weniger Menschen gestorben, gegenüber diesen Jahren beträgt das aktuelle Plus rund sieben Prozent, gegenüber 2021 gab es keine nennenswerte Veränderung. Die Grippewellen zu Beginn des Jahres waren nach Angaben der Behörde der Grund, dass die Übersterblichkeit im Januar und März noch viel höher war - damals betrug sie 14 und 8 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der letzten Jahre, im April war das Plus dann auf ein Prozent geschrumpft.

