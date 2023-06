Ein negativer Bericht des Fernseh-Satirikers Jan Böhmermann sorgt am Dienstag für schlechte Stimmung bei den Aktionären von CTS Eventim. Die Aktie verliert am Vormittag sechs Prozent auf 60,85 Euro. Am Freitag kostete CTS Eventim noch 71,70 Euro. Böhmermanns Beitrag lautete: "Mit Fantasiegebühren zum Eventimperium".Der Komiker verwies in dem Beitrag auf die große Marktmacht von CTS Eventim. Die Verkaufsgebühren bezeichnete er als zu hoch.Ein Händler sagte am Morgen, es habe schon länger kritische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...