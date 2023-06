Kaarst (ots) -Nicht nur im Winter ist es wichtig, auf den eigenen Energieverbrauch zu achten, auch im Sommer und in der Urlaubszeit gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Energie und damit Geld zu sparen.Der Stromanbieter Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de/unser-oekostrom.html), ein Vorreiter im Bereich erneuerbarer Energien, gibt hilfreiche Tipps, wie Verbraucherinnen und Verbraucher auch in der warmen Jahreszeit bewusst mit Energie umgehen können. Besonders vor dem anstehenden Sommerurlaub gibt es verschiedene Faktoren zu beachten, die die Umwelt schonen und das Portemonnaie entlasten.1. Übermäßiges Kühlen vermeiden: Kühl- und Gefrierschränke sind wahre Stromfresser. Es kann viel Strom sparen, wenn die Geräte nicht auf der kältesten Stufe laufen. Vor allem an sehr warmen Tagen sollten die Kühl- und Gefrierschranktüren nicht unnötig oft und lange geöffnet werden. Wichtig ist auch, dass die Dichtungen einwandfrei sind. Denn je mehr Wärme in den Kühlschrank dringt, desto mehr muss er seine Temperatur wieder herunterkühlen.2. Hitze nutzen: "Auch wenn der Wäschetrockner eine schnelle und bequeme Alternative darstellt, lohnt es sich, die nasse Wäsche im Sommer draußen an der warmen Luft zu trocknen", heißt es von Seiten Grünwelt Energie. Innerhalb weniger Stunden ist die Wäsche vollständig trocken - und man kann dabei Strom sparen.3. Nachts auf Durchzug: Wer die Zeit in den Morgen- und Abendstunden oder nachts zum Durchlüften nutzt, kühlt die Räume natürlich herunter.4. Ventilator statt Klimaanlage: Tagsüber sollten die Fenster geschlossen bleiben, bestenfalls mit einem Rollo als Sonnenschutz, damit sich die Räume weniger aufheizen. Wem es dennoch zu heiß ist: "Ein Ventilator verbraucht deutlich weniger Strom als eine Klimaanlage", sagen die Experten von Grünwelt Energie.5. Licht mit Sonnenenergie: Solarleuchten im Garten oder auf der Terrasse laden sich tagsüber mit Solarenergie auf und bieten abends ein angenehmes Licht ohne Stromverbrauch.6. Richtig duschen: Wer im Sommer mehrmals am Tag duscht, sollte kurz duschen. Das trocknet die Haut weniger aus und verbraucht weniger Wasser. Und wer lauwarm statt eiskalt duscht, schwitzt im Nachgang weniger.Checkliste zum Energiesparen im Urlaub von Grünwelt EnergieUrlaubsfreude steigern, Energieverbrauch senken: In der Urlaubszeit wird häufig unbewusst ungenutzte Energie verschwendet, verdeutlichen die Experten von Grünwelt Energie. Mit der Checkliste von Grünwelt Energie lässt sich während des Sommerurlaubs aber ganz leicht Energie sparen:- Alle Lichter und nicht benötigten Elektrogeräte ausschalten. Dazu zählen etwa: Fernseher, Receiver, WLAN-Router, Computer, Kaffeemaschine und Mikrowelle.- Standby-Modus vermeiden: Stecker von elektronischen Geräten ganz aus der Steckdose ziehen- Außensteckdosen im Garten oder auf der Terrasse ausschalten- Überprüfen, ob Wasserhähne ggf. undicht sind und sicherstellen, dass sie vollständig zugedreht sind- Bei längeren Reisen empfiehlt es sich, den Kühl- und Gefrierschrank abzutauen und auszuschalten. Um keine Lebensmittel wegzuwerfen, sollte dies jedoch länger im Voraus bedacht werden.Grünwelt Energie bleibt weiterhin bestrebt, Menschen zu einem bewussten Umgang mit Energie zu inspirieren und eine nachhaltige Energiezukunft zu fördern. Durch diese kleinen, aber wirkungsvollen Energiespartipps können Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Sommer und ihren Urlaub in vollen Zügen genießen, Geld sparen und außerdem ihren Teil zum Klimaschutz beitragen.Über Grünwelt EnergieGrünwelt Energie beliefert seit 2015 Privatkunden deutschlandweit mit 100% Ökostrom. Das Unternehmen aus Kaarst bietet neben Ökostrom auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an. Mit der Grünwelt Stiftung wurden in den vergangenen Jahren schon Hilfsprojekte auf der ganzen Welt unterstützt - etwa bei der Welthungerhilfe, Plan International und UNICEF.Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169782/5532412