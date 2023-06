Hongkong (ots/PRNewswire) -ZOTAC Technology Limited gibt bekannt, dass seine Gaming-Marke ZOTAC GAMING zusammen mit Spider-Man: Across the Spider-Verse eine globale "Power the Hero in You"-Kampagne gestartet hat und von dieser Woche an sind limitierte ZOTAC GAMING x "SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse" Bundles Grafikkarten erhältlich. Diese fantastische Kampagne ermutigt Gamer, ihr heldenhaftes Potenzial zu nutzen und neue Spielmöglichkeiten zu entdecken."Spider-Man: Across the Spider-Verse" von Sony Pictures Animation ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Oscar®-gekrönten Animationsfilms Spider-Man: Into the Spider-Verse und ist seit dem 2. Juni 2023 exklusiv in den Kinos.POWER THE HERO IN YOU"Power the Hero in You" zielt darauf ab, Gamer zu inspirieren, ihre innere Stärke zu entfesseln und selbst zu Helden zu werden.Tony Wong, Chief Executive Officer von ZOTAC, sagt: "Wir bei ZOTAC konzentrieren uns darauf, neue Wege zu gehen und Produkte zu entwickeln, die sich wirklich von anderen abheben, ähnlich wie es Sony Pictures Animation mit der Spider-Verse-Franchise getan hat."Fans in Deutschland können ihr Gaming-Erlebnis mit den limitierten ZOTAC GAMING x "Spider-Man: Across the Spider-Verse" Grafikkarten-Bundles verbessern, die viele aufregende Goodies im Spider-Verse Design enthalten, wie z.B. eine Spider-Verse Backplate, Fan-Embleme, Overclocking, die bekannte 3+2 Jahre Garantie von ZOTAC und vieles mehr!Mit der hochmodernen NVIDIA Ada Lovelace-Architektur können Gamer ihre Spiele aufwerten und neue Technologien wie Echtzeit-Raytracing und das bahnbrechende DLSS 3 powered by AI nutzen, um mit atemberaubenden Details und hohen Frameraten in die Welt der PC-Spiele einzutauchen.Die exklusiven Grafikkarten-Bundles umfassen zwei Modelle der GeForce RTXTM 4070 Serie, die Premium AMP AIRO und die kompakten Twin Edge OC, sowie das RTX 4070 Ti AMP AIRO Bundle. Zusätzlich ist die kürzlich vorgestellte GeForce RTXTM 4060 Ti als Twin Edge OC erhältlich. Alle vier Modelle sind ab dieser Woche erhältlich, allerdings sollte man sich beeilen, um diese exklusiven Bundles zu ergattern, da sie streng limitiert sind.Später im Juli wird die GeForce RTXTM 4060 Twin Edge OC das Quartett vervollständigen.Alle Modelle:ZOTAC GAMING x "SPIDER-MAN: Across the Spider-Verse" Bundles: ZOTAC GAMING GeForce RTXTM 4070 Ti AMP AIROZOTAC GAMING GeForce RTXTM 4070 AMP AIROZOTAC GAMING GeForce RTXTM 4070 Twin Edge OCZOTAC GAMING GeForce RTXTM 4060 Ti Twin Edge OC zum NVIDIA MSRP ZOTAC GAMING GeForce RTXTM 4060 Twin Edge OC zum NVIDIA MSRP (erhältlich im Juli 2023)In Deutschland exklusiv erhältlich bei:www.Alternate.de (https://www.alternate.de/)www.Caseking.dewww.Amazon.deOffizielle Landingpage https://www.zotac.com/de/page/spider-man-across-the-spider-verseÜber ZOTAC GAMINGHinter dem durchdringenden Blick der Roboteraugen verbirgt sich die Kraft und Zukunftstechnologie, die das Ego des Unbesiegten und Kampferfahrenen erfüllt. ZOTAC GAMING wurde 2017 gegründet und ist die Pionierbewegung, die aus dem Kern der Marke ZOTAC hervorgegangen ist und das Ziel verfolgt, die ultimative PC-Gaming-Hardware für alle zu entwickeln, die für das Spielen leben. Es ist der Inbegriff unserer technischen Fähigkeiten und unserer Design-Expertise, die mehr als ein Jahrzehnt an Präzisionsleistung repräsentiert und ZOTAC GAMING zu einer führenden Kraft macht, mit dem Ziel, das beste PC-Gaming-Erlebnis zu liefern.Über Spider-Man: Across the Spider-VerseMiles Morales kehrt für das nächste Kapitel der Oscar®-prämierten Spider-Verse-Saga, Spider-Man: Across the Spider-Verse, zurück. Nach der Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird der freundliche Spider-Man aus Brooklyn quer durch das Multiverse katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft, das dessen Existenz schützen soll. Doch als die Helden nicht wissen, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, muss Miles gegen die anderen Spiders antreten und neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein, um die Menschen zu retten, die er am meisten liebt.Regie: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers und Justin K. Thompson Drehbuch: Phil Lord & Christopher Miller und David Callaham Basierend auf den MARVEL-Comics. Produziert von Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller und Christina Steinberg. Ausführende Produzenten sind Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Aditya Sood, Rebecca Karch und Brian Bendis. Im Film spielen Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham und Oscar Isaac mit.MARVEL und alle verwandten Zeichennamen: © & 2023 MARVEL"Academy Dry®" und/oder "Oscar®" ist das eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungszeichen der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.