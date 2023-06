Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Egal, ob jung oder alt, ob es draußen heiß ist oder kalt: Trinken ist enorm wichtig für unsere Gesundheit. Wer zum Beispiel nicht genug trinkt, dehydriert schnell. Der Grund dafür ist ganz einfach: Unser Körper besteht zu mehr als der Hälfte aus Wasser und an heißen Tagen, beim Sport oder bei körperlicher Anstrengung schwitzen wir besonders stark und verlieren dadurch viel Wasser. Was dieser Flüssigkeitsverlust zur Folge hat und wie viel wir unbedingt trinken sollten, verrät uns mein Kollege Oliver Heinze.Sprecher: Wasser ist enorm wichtig für unseren Körper, denn es spielt bei fast allen Stoffwechselprozessen eine Rolle. Deshalb reagieren wir auch sehr empfindlich auf einen Mangel - zum Beispiel mit Kopfschmerzen, Kreislaufproblemen, Schwindel oder Konzentrationsstörungen. Aus diesem Grund: Nie das Durstgefühl ignorieren, sagt die Ernährungsexpertin und TV-Moderatorin Dr. Alexa Iwan.O-Ton 1 (Dr. Alexa Iwan, 28 Sek.): "Durst ist nämlich eigentlich nichts anderes als eine Warnmeldung unseres Gehirns, dass Flüssigkeit benötigt wird. Diese Warnung wird durch Sensoren ausgelöst, die laufend unser Blut checken. Und wenn dieses eben zu dickflüssig wird, dann schlagen die Sensoren Alarm. Und starker Durst bedeutet eigentlich schon 'Alarmstufe rot'! Deshalb sollte man - damit es erst gar nicht so weit kommt - stets versuchen quasi vorbeugend zu trinken. Das heißt: Trinken, auch wenn Sie noch gar keinen Durst verspüren!"Sprecher: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, bei normalen Temperaturen rund 1,5 Liter am Tag zu trinken. An heißen Tagen, bei körperlicher Arbeit und beim Sport wird sogar mal ein halber bis ein Liter pro Stunde nötig.O-Ton 2 (Dr. Alexa Iwan, 41 Sek.): "Das Basisgetränk sollte für jeden von uns Mineralwasser sein. Mineralwasser ist ja ein reines Naturprodukt, kalorienfrei und kann wichtige Mineralstoffe wie zum Beispiel Calcium, Magnesium und Natrium liefern. Ein anderer wertvoller Inhaltsstoff von Mineralwasser ist Hydrogencarbonat. Das ist eine basisch wirkende Puffersubstanz, die unsere oft zu säurelastige Ernährung ausgleichen kann. Das Schöne ist ja, dass Mineralwasser so ein Allrounder ist und jedem kühlen Getränk einen zusätzlichen Frischekick gibt. Weitere geeignete Durstlöscher neben Mineralwasser sind ungesüßte Tees und Saftschorlen. Und hierbei wäre ein gutes Mischungsverhältnis, wenn man einen Teil Saft mit drei Teilen Mineralwasser mischt."Sprecher: Richtig lecker und perfekt für den Sommer ist außerdem ein erfrischendes "Infused Mineral Water" mit Kräutern, frischem Obst oder auch Gemüse. Und mit einem kleinen Trick kommt auch wirklich jeder auf die richtige Trinkmenge.O-Ton 3 (Dr. Alexa Iwan, 25 Sek.): "Nämlich indem Sie sich Ihre Trinkmenge für die nächsten vier Stunden sichtbar in Flaschen hinstellen. Spätestens mittags sollte dann eine 0,75-Liter-Flasche Mineralwasser leer sein und am Nachmittag dann die zweite. Ausreichend Mineralwasser zu trinken, kann man sich übrigens tatsächlich aktiv angewöhnen. Nach einer Weile des - ich nenne das immer Disziplintrinkens - da werden Sie merken, wie Ihr Körper von ganz alleine nach der Flüssigkeit verlangt."Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört! Trinken ist enorm wichtig - egal, wie heiß es ist - und nicht erst auf das Durstgefühl warten! Wem das jetzt alles zu schnell ging: Alle wichtigen Infos und tolle Trinktipps sowie Rezepte für leckere sommerliche Durstlöscher finden Sie auch im Netz unter Mineralwasser.com.Pressekontakt:IDM - Informationszentrale Deutsches Mineralwasserc/o WPR COMMUNICATION GmbH & Co KGAnja GründerE-Mail: idm@mineralwasser.comTel.: 01805 478888Fax: 01805 478877Original-Content von: Informationszentrale Deutsches Mineralwasser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28299/5532426