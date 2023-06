Erfurt (ots) -Die KiKA-Koproduktion "Odo - Kleine Eule ganz groß" (KiKA) konnte in diesem Jahr gleich bei mehreren internationalen Filmfestivals Auszeichnungen gewinnen. Insgesamt fünf Preise gab es bei den Telly Awards und zwei weitere bei den Irish Animation Awards."Die Vorschulserie vermittelt Werte, sie setzt sich für einen positiven Selbstwert und Optimismus ein", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Unsere Begeisterung ist groß, dass gleich sieben internationale Preise die Serie auszeichnen."Bei den Telly Awards gewann "Odo - Kleine Eule ganz groß" zwei goldene Preise für das beste Buch und die beste 2D Animation. Zwei silberne Awards wurden für die beste Musik und die beste Animation verliehen und eine bronzene Auszeichnung für die beste Art Direction. Mit dem Irish Animation Award wurde die Serie für die beste IP (Intellectual Property) und das beste Buch ausgezeichnet.Bereits 2022 überzeugte die Serie bei den Rockie Awards im Rahmen des Banff World Media Festivals in der Kategorie "Animation: Preschool". Das Format ist eine gemeinsame Regiearbeit von Mikolaj Pilchowski und Piotr Szczepanowicz. Die Animationsserie wurde von Sixteen South, Letko und KiKA produziert und kann auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App abgerufen werden. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Tina Debertin und Sonja Sairally.Zum Inhalt:Odo ist eine kleine Eule mit großen Ideen; er weiß, dass er alles kann, was er sich in den Kopf setzt. Weil Odo, anders als alle anderen Eulen, tagsüber nicht schlafen kann, besucht er das Waldcamp, wo Vögel aller Art und Größe zusammen spielen, lernen und lachen. Hier kommt die unglaublichste Truppe gefiederter Wesen zusammen. Der große Spaß findet unter dem wachsamen Blick der Camp-Leiterin statt, einer äußerst gutherzigen Adler-Dame.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5532446